Енергетики відновили світло у Києві 25 листопада. Відключення електроенергії були через масштабну атаку дронів-камікадзе.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК."Ремонтні бригади ДТЕК одразу виїхали на місце аварій та максимально оперативно відновлювали електропостачання", – йдеться у повідомленні.Наразі всі жителі столиці знову зі світлом. У Києві станом на 12:40 відсутні аварійні відключення.Чому були відключенняСьогодні Київ пережив наймасовішу атаку дронів-камікадзе з початку повномасштабного вторгнення Росії. Окупанти випустили 75 "шахедів", сили протиповітряної оборони знищили 74 з них.Проте у столиці та Київській області були пошкоджені електромережі. "Укренерго" попереджало про можливі обмеження.За даними ДТЕК, після нічних обстрілів у Києві без світла були 151 житловий будинок, 75 приватних будинків та 12 установ. У Київській області знеструмлені 16 тисяч будинків.Яка ситуація зі світлом в Україні 25 листопада – читайте у матеріалі РБК-Україна.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.