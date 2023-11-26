Нічна атака дронів на Росію була черговою вдалою спецоперацією українських розвідників. Вона показала “дирявість” російської ППО.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в спецслужбах.За даними РБК-Україна, за цією операцією стоїть Головне управління розвідки Міноборони.Як зазначають джерела, ця операція продемонструвала "дирявість" російської протиповітряної оборони. Остаточні наслідки атаки поки невідомі, але все точно не так, як заявили в Росії, що все збили. Що відомо про атакуНагадаємо, в ніч на 26 листопада у Підмосков’ї, Тулі та деяких інших регіонах РФ чули вибухи. Росіяни відразу заявили про атаку дронів та нібито роботу ППО.У Міноборони РФ стверджують, що сили ППО нібито знищили 11 дронів-камікадзе у чотирьох областях. Зокрема, губернатор Московській області заявили, що нібито "перехопили" аж 5 безпілотників, а у Брянській області – 4.При цьому у Тулі цієї ночі було найгучніше. Губернатор Тульської області Олексій Дюмін заявив, що вночі засоби протиповітряної оборони збили два безпілотники у Тулі. Але один дрон врізався у квартиру на 12 поверсі багатоповерхівки.Додамо, що зранку у Тулі теж літали дрони. Місцеві стверджувало, що їх нібито збили. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.