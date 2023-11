ХАМАС передав Ізраїлю список третьої групи заручників, які готові до звільнення.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.Ізраїль отримав список заручників, яких планується звільнити в неділю від ХАМАСу, переданий Катаром, повідомив чиновник, знайомий із ситуацією, The Times of Israel.Катар виступає посередником між Ізраїлем та ХАМАСом.Це буде третій день раніше оголошеного чотириденного перемир’я. Є ймовірність, що його буде продовжено зі звільненням нових викрадених.Канцелярія прем’єр-міністра повідомляє, що Ізраїль повідомив сім’ї, близькі яких включені до списку.Звільнення заручниківІзраїль підписав угоду з ХАМАС про тимчасове припинення вогню в Секторі Газа в обмін на звільнення заручників. Строки припинення вогню можуть тривати, якщо ХАМАС продовжить виконувати домовленості.Перший обмін відбувся 24 листопада. ХАМАС звільнив 24 особи – 13 громадян Ізраїлю та 11 іноземних громадян. Їх доправили до лікарень по всьому Ізраїлю , де вони зустрінуться зі своїми близькими.25 листопада Червоний Хрест прийняв другу групу звільнених заручників ХАМАСу , що складається з 17 осіб, серед яких 4 іноземці.Детальніше про домовленості Ізраїлю з ХАМАСом і скільки ще триватиме війна – читайте у матеріалі РБК-Україна. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.