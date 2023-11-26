У низці населених пунктів тимчасово окупованої частини Донецької області повністю зникла електрика сьогодні вранці, 26 листопада.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві паблики.Як повідомляється, світла немає у Маріуполі, Волновасі, Донському, Новотроїцькому, Докучаєвську, Оленівці, Тельмановому, Макіївці, Єнакієвому. Також пишуть жителі Тореза, Шахтарська, Новоазовська та Сєдово.У Telegram-каналі "Маріуполь зараз" повідомляють, що в Маріуполі, крім відсутності світла, припиняється подача води та немає опалення."Повідомляють, що це через обстріл Донецька", – додали на каналі.У місцевих пабликах пишуть, що обстріляли електростанції на окупованій території. Офіційної інформації немає.Життя в окупаціїРаніше ми повідомляли, що окупанти повністю провалили другий опалювальний сезон у Маріуполі. Десятки будинків та частина навчальних закладів залишаються без тепла. Натомість окупанти облаштовують у захопленому місті військові бази.Також стало відомо, що окупанти на Донеччині обходять школи та погрожують учням за так званий "екстремізм". Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.