Для виїзду за кордон під час відпустки українським військовим необхідно мати при собі посвідчення військовослужбовця та відпускний квиток.Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в інтерв’ю РБК-Україна."Це має бути посвідчення військовослужбовця – документ, який посвідчує, що він проходить військову службу, і відпускний квиток, в якому зазначено місце перебування за межами України", – розповів Демченко.Військовослужбовець, коли звертається за наданням йому відпустки, має також зазначити про її проведення за межами України."Якщо його військове керівництво надає йому таку можливість, це прописується у військовому квитку, і тоді інспектори Державної прикордонної служби перевіряють, чи дійсно особа військовослужбовець, і чи надана йому його безпосереднім керівництвом можливість перебувати під час відпустки за межами України. І на підставі цих документів пропускають", – пояснив речник ДПСУВиїзд чоловіків за кордонВ Україні з 24 лютого 2023 року запроваджено воєнний стан та загальну мобілізацію. Під час режиму воєнного стану військовозобов’язані не можуть залишати країну. Військовозобов’язаними вважаються всі чоловіки віком від 18 до 60 років – вони будь-якої миті можуть отримати повістку та бути мобілізованими для військової служби.Згідно з постановою Кабміну № 57 є цілий список військовозобов’язаних, які можуть залишати Україну навіть під час воєнного стану. Хто входить до цього списку – читайте в матеріалі РБК-Україна.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.