ЮНІСЕФ наступного року Україні виділить 450 млн доларів, які спрямують на підтримку прифронтових регіонів країни.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.Повідомляється, що виділені кошти будуть направлені на гуманітарні потреби. Зокрема, частину суми витратять на забезпечення ноутбуками дітей, які не мають змоги навчатися офлайн. Діти із сільських громад звільнених районів Харківської та Херсонської областей у 2023 році отримали 10 тисяч ноутбуків і тепер можуть повноцінно навчатись.Серед інших важливих завдань – облаштування шкільних укриттів, відновлення водопостачання та підтримка центрів життєстійкості. Зокрема, у Харківській області ЮНІСЕФ допомагає реалізувати проекти щодо створення шести таких центрів. Вони з’являться у Чугуївській, Балаклійській, Пісочинській, Кегичівській, Красноградській, Валківській громадах. Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні почали їздити мобільні класи безпеки для дітей – як вони виглядають та що у них є.Також повідомлялося, що в українським школярам роздадуть ноутбуки для навчання. У ЮНІСЕФ розповіли, хто і як може отримати комп’ютери та скільки можна буде ними користуватися.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.