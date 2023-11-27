Президент США Джо Байден висловив надію, що перемир’я між Ізраїлем та ХАМАС буде продовжено.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Таким чином, сподівається Байден, буде звільнено більше заручників. Також він прокоментував звільнення 4-річної американки Ебігейл Ідан, батьків якої вбили бойовики ХАМАС, а її саму захопили у полон ще 7 жовтня.

"Те, що вона пережила, немислиме", - сказав Байден на прес-конференції в США.Звільнення заручниківІзраїль підписав угоду з ХАМАС про тимчасове припинення вогню в Секторі Газа в обмін на звільнення заручників.Перший обмін відбувся 24 листопада. ХАМАС звільнив 24 особи - 13 громадян Ізраїлю та 11 іноземців. Їх доправили до ізраїльських лікарень, де вони зустрінуться зі своїми близькими.25 листопада Червоний Хрест прийняв другу групу звільнених ХАМАСом заручників, що складається з 17 осіб, серед яких 4 іноземці.Також 26 листопада ХАМАС звільнив з полону ще 17 заручників, серед яких як ізраїльтяни, так і іноземні громадяни.Детальніше про домовленості Ізраїлю з ХАМАСом і скільки ще триватиме війна – читайте у матеріалі РБК-Україна.Bloomberg повідомило, що Ізраїль і ХАМАС можуть продовжити тимчасове припинення вогню в Газі, щоб дозволити звільнити більше заручників і полонених.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.