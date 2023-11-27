Воїни Сил спеціальних операцій (ССО) за допомогою HIMARS знищили російську самохідну артилерійську установку 2С5 “Гіацинт-С” на Куп’янському напрямку.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сил спеціальних операцій ЗСУ. Як повідомляється, оператори 3-го полку ССО виявили позицію самохідної артилерійської установки 2С5 "Гіацинт-С" на Купʼянському напрямкуСпецпризначенці провели додаткові розвідувальні дії та скоригували вогонь HIMARS підрозділу Сил оборони."Як результат - мінус одна артилерійська установка у противника", – зазначили у ССО.Втрати Росії в УкраїніЗа даними Генштабу, втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 27 листопада, склали 750 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 325 580 військових. Крім того, ЗСУ знищили 7 танків та 11 автомобільної техніки.Зокрема, на Таврійському напрямку протягом минулої доби українські воїни ліквідували понад 500 окупантів та знищили три танки. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.