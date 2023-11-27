26 листопада церква за новим календарем вшановує пам’ять святого великомученика Якова Персіяніна, преподобного Паладія.Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з іменинами, розповідає РБК-Україна (проект Styler).Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.Історія свята та традиції цього дняЯків відмовився від язичництва на користь християнства, за що його вигнали із сім’ї. І тоді він присвятив життя допомозі тим, хто цього потребує. Яків жив скромно і небагато, без привілеїв своєї багатої сім’ї.Перед смертю його жорстоко катували. Якова змушували відмовитися від віри, але він обрав мученицьку смерть. Кати відрізали по одній кінцівці, поки той не помер.Вважається, що у цей день варто допомагати тим, хто живе гірше за вас. Окрім цього, 27 листопада не варто ходити на рибалку. Натомість у минулому люди залишалися вдома і проводили час у родинному колі, це допомагало їм згадати про хороше і залучити щастя.Прикмети дня у небі яскраве сонце – морози будуть сильними якщо вітряно з ранку – скоро розтане сніг дим із труб стоїть "стовпом" – зима буде суворою птахи щебечуть під вікном – чекайте на хороші новини втратили гроші - відкупилися від недуги.Що сьогодні не можна робити сваритися, влаштовувати скандали запрошувати до будинку незнайомців обговорювати чужі проблеми кликати у гості хворих людей рибалити займатися в’язанням чи шити.День ангела сьогодні відзначають: Олексій, Іван, Яків, Іванна, Яків, Федір. Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли відзначатимуть головні зимові свята за новим календарем.Крім цього, нещодавно вже з’явився церковний календар на листопад 2023 року.