Повідомляється, що Головне управління військової розвідки України (ГУР) здійснило масштабний удар безпілотників по території Росії, а російські окупаційні чиновники звинуватили українські війська у завданні удару по частково захопленій Донецькій області, що призвело до масових відключень електроенергії.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).У Міноборони Росії заявили, що в ніч з 25 на 26 листопада та вранці 26 листопада над Москвою, Тульською, Калузькою, Брянською та Смоленською областями російські ППО збили 24 українські безпілотники. Губернатор Тульської області Олексій Дюмін заявив, що один дрон впав на житловий будинок у місті Тула після того, як його збила російська ППО. Українське видання Суспільне з посиланням на власні неназвані джерела повідомило, що нічний удар українських безпілотників по Росії був спецоперацією ГУР. Російські джерела, включно з головою так званої "ДНР" Денисом Пушиліним, також стверджували, що українські війська вночі завдали потужного удару з артилерії та HIMARS по електропідстанціях в окупованій Донецькій області, що спричинило відключення електроенергії в багатьох населених пунктах і містах, зокрема у Донецьку, Маріуполі і Мангуші.Що відомо про атакуНагадаємо, в ніч на 26 листопада у Підмосков’ї, Тулі та деяких інших регіонах РФ чули вибухи. Росіяни відразу заявили про атаку дронів та нібито роботу ППО.У Міноборони РФ стверджували, що сили ППО нібито знищили 11 дронів-камікадзе у чотирьох областях. Зокрема, губернатор Московській області заявили, що нібито "перехопили" аж 5 безпілотників, а у Брянській області – 4.При цьому у Тулі цієї ночі було найгучніше. Губернатор Тульської області Олексій Дюмін заявив, що вночі засоби протиповітряної оборони збили два безпілотники у Тулі. Але один дрон врізався у квартиру на 12 поверсі багатоповерхівки.Додамо, що зранку у Тулі теж літали дрони. Місцеві стверджувало, що їх нібито збили.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.