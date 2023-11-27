Російські війська обстріляли теплоелектростанцію на сході України. Ціле місто залишилося без світла.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укренерго."Вночі ворожий обстріл завдав пошкоджень обладнанню теплоелектростанції у східному регіоні. Об’єкт роботу не припиняв", – йдеться в повідомленні.Водночас, за даними Укренерго, знеструмлено місто поряд."Відновлено теплопостачання міста-супутника, тривають роботи по відновленню електропостачання", – додали у компанії.Відключення світла через обстрілиЕнергетики зазначили, що через бойові дії та з інших причин без світла залишається 530 населених пунктів."Через обстріли є нові пошкодження в мережах обленерго в Донецькій, Харківській, Херсонській, Сумській, Чернігівській областях. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться в залежності від ситуації з безпекою та з дозволу військових", – додають в зведенні.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.