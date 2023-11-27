В Україні останнім часом впали ціни на овочі з так званого борщового набору. Без них не обходиться стіл жодної української родини.Про це розказала РБК-Україна (проект Styler) керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції “Шувар” у Львові Тетяна Попович.Які овочі впали в ціні в УкраїніЕксперт повідомила, що червоний буряк сьогодні коштує 7-8 грн за кг та є навіть на 2% дешевшим, ніж минулого року.Морква наразі коштує 6-8 грн за кг та подешевшала на рік аж у 1,5 рази."Якщо говорити про продукцію соління – ціни залишились майже на рівні минулого року, ринок асортиментом на 100% забезпечений", – зазначила Тетяна Попович.Скільки зараз коштує морква та буряк в магазинахНайнижча ціна на буряки зафіксована у супермаркеті Novus, там за кілограм овоча просять 7, 29 гривень.

Ціна буряків в Україні (Скріншот)Якщо говорити про моркву, то її ціна в магазинах стартує від 6,95 гривень за кілограм. Така ціна є в маркеті АТБ.

Ціна моркви в Україні (Скріншот)

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