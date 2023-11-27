Донецький “Шахтар” у передостанньому турі групового етапу Ліги чемпіонів 2023/24 вдома зустрінеться з бельгійським “Антверпеном”.Які прогнози букмекерів на матч, підкаже РБК-Україна.Матч "Шахтар" –"Антверпен" відбудеться у Гамбурзі 28 листопада. Поєдинок прийме арена "Фолькспаркштадіон". Старт зустрічі призначений на 19:45 за київським часом.На думку британців із William Hill, підопічні Маріно Пушіча стали фаворитом протистояння. На перемогу "гірників" тут приймають ставки з коефіцієнтом 2,02. Натомість на підсумкову нічию і потенційну перемогу "червоних" бельгійців підготували схожі цифри – кефи 3,65 та 3,70 відповідно.Нетипова ставка на автогол однієї з команд здатна збільшити виграш у 9 разів. Тим часом упевнена перемога "Шахтаря" з рахунком 2:0 запропонована з перспективним коефіцієнтом 10,00.Схожі цифри підготували і в австрійській конторі Bwin. На підсумковий успіх "Шахтаря" коефіцієнт трохи нижчий – 1,98. На нічию ж або перемогу "Антверпена" можна поставити з однаковими балами 3,60.Персональні фанати Данила Сікана розглянуть варіант зі ставкою на дубль і більше свого улюбленця зі солідним кефом 10,00. Прихильники відкритого футболу можуть закластися на голи обох команд у кожному з таймів за 11,50.Список залучених до підготовки футболістів "Шахтаря": До слова, арбітр Балакін став першим українцем у ролі головного рефері за 25 сезонів Ліги чемпіонів.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.