Погода в Україні 27 листопада знову погіршиться. Очікується сніг, мокрий сніг та сильний вітер.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.Погода в УкраїніЗа прогнозами синоптиків, сьогодні по всій Україні сніг. На півдні та сході можливий мокрий сніг з дощем. На дорогах очікується ожеледиця.Вітер північно-західний, а у східних областях південно-західний. Можливі пориви до 17-22 м/с.Температура повітря у більшості областей впродовж доби від -4 до +2. На заході вдень 0 +5 градусів, а вночі -4 -9. У північних і центральних областях вночі та вдень -2 -7 градусів. Погода у КиєвіУ столиці сьогодні прогнозується сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер до 25 м/с. Стовпчики термометрів протягом доби від -2 до -4 градусів. Снігова негода в Одеській областіВчора, 26 листопада, Одесу та область накрила потужна негода. Регіон засипало снігом. На дорогах рух транспорту був обмежений через хуртовини, без світла були понад сотню населених пунктів.В Одесі місцева влада вирішила відправити школярів на дистанційне навчання. Більше про негоду та її наслідки Одеській області – у матеріалі РБК-Україна. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.