На ранок понеділка, 27 листопада, без світла в Україні залишаються 2576 населених пунктів, понад 2 тисячі з яких через негоду. Енергетики попереджають про важливий момент, коли енергопостачання повернуть до більшості з них.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укренерго."Загалом через негоду знеструмлено 2046 населених пунктів в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях", – йдеться в повідомленні.Важливий моментВ Укренерго додають, що протягом дня, після відновлення електропостачання в постраждалих від негоди населених пунктах, очікується стрімке зростання споживання."Це може призвести до різкого росту навантаження на енергосистему. Просимо споживачів під час негоди особливо уважно ставитись до ощадливого споживання електроенергії", – звернулись у компанії.На ранок 27 листопада після вчорашньої негоди в Україні, яка продовжує вирувати, у 16 областях знеструмлені населені пункти, а на 14 автодорогах перекрито рух транспорту. Люди опинилися в сніговій пастці на дорогах, а до ліквідації наслідків вже залучають військову техніку. Детальніше – в матеріалі РБК-Україна.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.