Державний секретар США Ентоні Блінкен цього тижня відвідає Ізраїль і Об’єднані Арабські Емірати, щоб допомогти звільнити всіх заручників, викрадених ХАМАСом.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters."Секретар наголошуватиме на необхідності підтримувати збільшений потік гуманітарної допомоги в Газу, забезпечити звільнення всіх заручників і покращити захист цивільних осіб у Газі", – зазначають у Державному департаменті США. Високопоставлений чиновник Держдепартаменту розповів, що Блінкен також обговорить, що хоче бачити Вашингтон в Газі, якщо Ізраїль зможе знищити ХАМАС.Зазначається, що після початку однієї з найкривавіших сторінок ізраїльсько-палестинського конфлікту Блінкен проводив серйозні дипломатичні дії з ізраїльськими та арабськими лідерами, щоб допомогти уникнути розширення війни. Цього тижня він говоритиме про майбутнє Гази та необхідність постійного політичного вирішення давнього конфлікту. Очільник держдепу виключив ізраїльську окупацію Гази, постійне переміщення її населення та зменшення території, хоча остаточного план під час переговорів з арабськими державами, Ізраїлем і палестинськими лідерами ще немає. Звільнення заручниківІзраїль підписав угоду з ХАМАС про тимчасове припинення вогню в Секторі Газа в обмін на звільнення заручників.Перший обмін відбувся 24 листопада. ХАМАС звільнив 24 особи - 13 громадян Ізраїлю та 11 іноземців. Їх доправили до ізраїльських лікарень, де вони зустрінуться зі своїми близькими.25 листопада Червоний Хрест прийняв другу групу звільнених ХАМАСом заручників, що складається з 17 осіб, серед яких 4 іноземці.Також 26 листопада ХАМАС звільнив з полону ще 17 заручників, серед яких як ізраїльтяни, так і іноземні громадяни.Детальніше про домовленості Ізраїлю з ХАМАСом і скільки ще триватиме війна – читайте у матеріалі РБК-Україна. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.