В останні дні російські війська досягли невеликого просування на північному напрямку “кліщів” у рамках спроби оточити місто Авдіївку.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.Як зазначається у зведенні, з початку жовтня 2023 року російські війська просунули лінію фронту у цьому районі на 2 км.За даними британської розвідки, хоча це і скромне просування, воно, ймовірно, є одним з найбільших досягнень Росії з весни 2023 року. Воно коштувало підрозділам тисяч жертв.Ця операція поступово наближає російські війська до Авдіївського коксохімічного заводу, де українські війська зберігають одну зі своїх основних оборонних позицій, йдеться у повідомленні."Хоча Авдіївка стала виступом чи виступом на українській лінії фронту, Україна продовжує контролювати коридор шириною близько 7 км, через який вона продовжує постачати місто", – зазначають Міноборони Британії.Наступ на АвдіївкуРосійська армія розпочала масований штурм Авдіївки 10 жовтня. У ході штурму російські війська зазнають величезних втрат, але продовжують атаки, вводячи в бій нові підрозділи. Руйнування в Авдіївці перевищили за своїм масштабом Бахмут.За словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, за місяць росіяни втратили близько 10 тисяч солдатів на цьому напрямку.Раніше британська розвідка повідомляла, що рекордні втрати у російській армії у листопаді 2023 року були спричинені наступом на Авдіївку. Протягом листопада втрати в російській армії складають у середньому 931 особу на день. Це один із найвищих показників втрат серед росіян за всю війну.