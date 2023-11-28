ХАМАС звільнив з полону трьох неповнолітніх громадян Франції в рамках угоди про тимчасове перемир’я з Ізраїлем.Про це повідомляє РБК-Україна з осиланням на заяву президента Франції Еммануеля Макрона."Ейтан, 12 років, Ерез, 12 років, Сахар, 16 років. Серед звільнених сьогодні заручників – троє наших юних співвітчизників. Ми надзвичайно раді цій новині. Ми залишаємося повністю мобілізованими, щоб домогтися звільнення всіх заручників", – написав він.Зазначимо, що бойовики викрали Ереза Кальдерона з сестрою Сахар та їхнім батьком з кібуцу Нір Оз біля Сектора Гази ще 7 жовтня. Звідти ж викрали 12-річного Ейтана Яхаломі разом з батьком. Про долю дорослих зараз нічого не відомо.Досі безвісти зниклими залишаються ще п’ятеро французів та осіб з подвійним громадянськом.Звільнення заручників під час перемир’яІзраїль на тому тижні підписав угоду з ХАМАС про тимчасове припинення вогню в Секторі Газа в обмін на звільнення заручників. Перший обмін відбувся 24 листопада. ХАМАС звільнив 24 особи - 13 громадян Ізраїлю та 11 іноземців. Їх доправили до ізраїльських лікарень, де вони зустрінуться зі своїми близькими.25 листопада Червоний Хрест прийняв другу групу звільнених ХАМАСом заручників, що складається з 17 осіб, серед яких 4 іноземці.Також 26 листопада ХАМАС звільнив з полону ще 17 заручників, серед яких як ізраїльтяни, так і іноземні громадяни.За даними ЗМІ, Ізраїль звільнив з в’язниць 39 неповнолітніх палестинців в рамках угоди про обмін заручників з ХАМАС.А вчора в адміністрації Байдена підвтердили, що Ізраїль та бойовики організації ХАМАС погодили продовження режиму припинення вогню у Секторі Газа ще на два дні.Детальніше про домовленості Ізраїлю з ХАМАСом і скільки ще триватиме війна – читайте у матеріалі РБК-Україна.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.