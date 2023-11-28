Північна Корея заявила, що її “супутник-шпигун” зробив фотографії Білого дому, Пентагону та прилеглих військово-морських баз США.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.Відомі американські об’єкти поповнили список територій, які, як стверджує, Північна Корея були сфотографовані за допомогою свого військового розвідувального супутника. Стверджується, що офіційні ЗМІ КНДР заявили, що президент Кім Чен Ин бачив останні зображення разом із попередніми фотографіями Риму, авіабази Андерсон на Гуамі, Перл-Харбора та авіаносця ВМС США "Карл Вінсон".Варто зазначити, що Південна Корея врятувала один із "супутників-шпигунів" КНДР після невдалого запуску на початку цього року та дійшла висновку, що ця технологія не має військової цінності. Сеул вважає, що будь-який супутник Північної Кореї може бути в кращому випадку елементарним. Північна Корея вивела на орбіту "супутник-шпигун"Наприкінці травня цього року КНДР намагалася вивести на орбіту "супутник-шпигун" Malligyong-1, проте ракета-носій впала в Жовте море.Пізніше, 16 червня Південна Корея підняла з дна моря кілька частин ракети та супутника. Після аналізу знайдених деталей експерти заявили, що"супутник" взагалі не мав користі як розвідувальний.КНДР зробила другу спробу запуску супутника 23 серпня. У Токіо заявили, що Пхеньян використав заборонену технологію балістичних ракет і що снаряд пролетів через повітряний простір поблизу Окінави.А 22 листопада Північна Корея повідомила про успішний запуск балістичної ракети зі "супутником-шпигуном" на борту. Дані розвідувального агентства Південної Кореї свідчать, що КНДР отримала допомогу від Росії для успішного запуску. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.