Приготувати недорогі сорти риби зазвичай досить складно і найпростіший рецепт – смажити. Однак смажена риба швидко набридає і для здоров’я такий спосіб приготування не найкорисніший.Як можна приготувати рибу за італійським рецептом дуже смачно, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на “Прості рецепти”.Що вам знадобиться: Риба хек – 2 шт. Цукор – 1 ч. ложка Сіль – ½ ч. ложки Куркума – 1 ч. ложка Паприка – 1 ч. ложка Оливкова олія – 30 мл Соєвий соус – 50 мл Часник – 3 зубчики Сік лимона Селера Цибуля – 1 шт. Помідори черріЯк приготувати смачний запечений хекОчищаємо рибу від голови, зябер та плавників. Нарізаємо великими шматками. Видаляємо з риби нутрощі та чорну плівку. Робимо зовні невеликі ромбоподібні надрізи.

Робимо надрізи на рибі (скриншот)Беремо миску, насипаємо в неї сіль, куркуму, паприку, вливаємо оливкову олію, соєвий соус та лимонний сік, перемішуємо. Пропускаємо часник через прес і також додаємо в суміш спецій.Рибу кладемо в целофановий пакет, вливаємо туди суміш спецій. Герметично запечатуємо та кілька разів струшуємо, щоб спеції рівномірно розподілилися. Залишаємо рибу в пакеті для маринування на 30 хвилин.

Маринуємо рибу в пакеті (скриншот)Поки риба маринується, чистимо і шаткуємо селеру. Викладаємо у форму для запікання. Далі на подушку з селери кладемо хек. Робимо на помідорах розрізи хрестом, кладемо їх між рибними шматочками. Поливаємо страву сумішшю для маринування.

Запікаємо рибу з овочами (скриншот)Ставимо рибу в духовку на 180 градусів і запікаємо 30 хвилин, накривши пергаментом. Подавати можна із рисом.Раніше ми писали про те, як приготувати королівський торт із найпростіших інгредієнтів.А ще розповідали про те, як зробити смачний вершковий суп із фрикадельками.