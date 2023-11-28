Сьогодні погода в Україні трохи заспокоїться. Правда, дощ очікується в западних регіонах, які негода, що накрила Україну 26 листопада, не зачіпила.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр."Хмарно з проясненнями. Без опадів, лише у західних областях вдень сніг та мокрий сніг. На Закарпатті – з дощем", – розповіли синоптики, додавши, що на дорогах очікується ожеледиця.Вітер південно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с, у південних областях вдень місцями пориви 15-20 м/с.Температура повітря вдень від 3° морозу до 2° тепла, у південній частині 3-8° тепла, в Криму до 11°. Погода найближчими днями в УкраїніДодамо, що глибокий південний циклон вже залишив територію України. Це був не найбільший циклон по кількості снігу, але досить потужний по вітру. Водночас в Україні найближчими днями знову очікується дощ та сніг через проходження циклону із заходу. Потім встановиться морозна погода.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.