Спроба Росії штучно створити міграційну кризу на фінському кордоні, схоже, провалюється через швидку реакцію влади Фінляндії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо 27 листопада заявив, що уряд Фінляндії закриє останній пункт перетину кордону з Росією, "якщо це буде необхідно", і повідомив, що уряд Фінляндії готовий вжити невизначених додаткових заходів у відповідь на штучно створену Росією міграційну кризу. Раніше Фінляндія закрила три пункти пропуску на фінсько-російському кордоні 23 листопада, залишивши відкритим лише найпівнічніший пункт пропуску. Декілька інших фінських урядовців також заявили про свою підтримку закриття всього кордону з Росією. Російське інсайдерське джерело стверджувало, що перший заступник глави Адміністрації Президента Росії Сергій Кирієнко доручив голові МВС Росії Володимиру Колокольцеву зібрати мігрантів з Близького Сходу, Африки та інших регіонів для відправлення їх до фінського кордону. Джерело поскаржилося, що прикордонна влада Фінляндії не дозволила більшості мігрантів перетнути територію країни, і що російська влада тепер має поселяти мігрантів у Росії. Закриття фінського кордону із РФФінляндія почала блокувати в’їзд із території Росії через наплив нелегальних мігрантів. Так, фінська прикордонна служба заборонила в’їзд людям, які їдуть велосипедом через пункти пропуску на кордоні з РФ.Раніше фінським прикордонникам довелося задіяти сльозогінний газ, коли емігранти намагалися незаконно потрапити до таборів із Росії.На кордоні Фінляндії та Росії з 18 листопада закрили чотири КПП, а 22 листопада фінський уряд вирішив закрити майже всі прикордонні переходи. Нині працює лише один КПП – у Лапландії.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.