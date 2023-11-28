Сполучені Штати Америки продовжать докладати зусиль, щоб звільнити всіх заручників, яких утримують бойовики ХАМАС.Про це заявив президент США Джо Байден, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ."Ми не зупинимося, поки не буде звільнено всіх заручників, яких утримують терористи ХАМАС", – запевнив він.Байден пояснив, що він особисто залучений до зусиль, аби угода про перемир’я між Ізраїлем та ХАМАС приносила результати. У зв’язку з цим, він зазначив, що вже понад 50 людей були звільнені з полону ХАМАС.Звільнення заручників під час перемир’яІзраїль на тому тижні підписав угоду з ХАМАС про тимчасове припинення вогню в Секторі Газа в обмін на звільнення заручників. Перший обмін відбувся 24 листопада. ХАМАС звільнив 24 особи - 13 громадян Ізраїлю та 11 іноземців. Їх доправили до ізраїльських лікарень, де вони зустрінуться зі своїми близькими.25 листопада Червоний Хрест прийняв другу групу звільнених ХАМАСом заручників, що складається з 17 осіб, серед яких 4 іноземці.Також 26 листопада ХАМАС звільнив з полону ще 17 заручників, серед яких як ізраїльтяни, так і іноземні громадяни.За даними ЗМІ, Ізраїль звільнив з в’язниць 39 неповнолітніх палестинців в рамках угоди про обмін заручників з ХАМАС.А вчора в адміністрації Байдена підвтердили, що Ізраїль та бойовики організації ХАМАС погодили продовження режиму припинення вогню у Секторі Газа ще на два дні.Детальніше про домовленості Ізраїлю з ХАМАСом і скільки ще триватиме війна – читайте у матеріалі РБК-Україна.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.