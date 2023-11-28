Сьогодні, 28 листопада, стало відомо про те, що дружину Кирила Буданова Маріанну отруїли важкими металами. Наразі вона завершує курс лікування. Однак українці сприйняли таку новину по-різному.РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало реакції українців на інформацію про отруєння дружини очільника ГУР МО.Що думають українці "Походу скоро підуть новини про купу дохлих рос*ян десь у Москві" "У цієї отрути мо*кальськє коріння. Треба вби*ати російських агентів! Співчуваю дружині Кирила!" "Вона повинна викарапкатися!" "Нехай одужує! Схоже, скоро в акваріумі Буданова з’явиться чиясь голова…" "Комусь скоро оформлять "Кривавого орла"… "Скорішого одужання дружині! Сили і терпіння всій родині!" "Як ви думаєте: хто вмре через отруєння дружини Буданова?" "Ну капець. Вони труять членів родини наших військових, а партнери ще думають, треба передавати Україні російські активи, чи ні…" "Х*рово бути Будановим. Довіряти людям взагалі важко. Життя озираючись – це пздць. Він важку ціну платить…" "Якщо бункерний щур думає, що отруєння – єдиний козир у його рукаві, він сильно помиляється. У цю гру можна грати удвох" "Ох, не заздрю я тепер самкам головних ФСБшників!"ДовідкаМаріанна Буданова відчула погіршення самопочуття, після чого її госпіталізували. Їй діагностували отруєння важкими металами, які не використовують ані в побуті, ані у військовій справі. Тому їхнє використання може свідчити про спробу отруєння.Наразі вже завершується курс лікування, далі Маріанна буде під наглядом лікарів.Стосовно самого Кирила Буданова, то з ним усе гаразд, ознак отруєння не виявлено. Раніше ми детально розповідали, хто така Маріанна Буданова та чим вона займається.