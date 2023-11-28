Сьогодні та завтра, 28 та 29 листопада, в Україні прогнозується ймовірність сходу лавин одразу у двох областях. Українців просять утриматися від походів у гори.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України."28-29 листопада у зв’язку з хуртовинами та снігопадами на високогiр’ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей очікується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень)", – йдеться в повідомленні.Рятувальники просять поки утриматись від походів у гори.Погода в КарпатахСтаном ранок 28 листопада на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, туман та погана видимість, до 20 м. Вітер південно-західний, 14 м/с. Температура повітря до -10°С.Додамо, що вчора на високогір’ї Карпат температура повітря опустилася до -18 градусів, а видимість була до 10 м.Нагадаємо, що перший сніг в Карпатах випав ще 10 жовтня.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.