Країни-члени НАТО повинні допомагати Україні працювати над стримуванням Росії “на всіх 360 градусах” по периметру.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Латвії Криш’яніса Каріньша під час пресконференції перед зустріччю глав МЗС НАТО у Брюсселі."Ми повинні працювати над стримуванням Росії на всіх 360 градусах (по периметру – ред.). Усім потрібен час, щоб зрозуміти, якою загрозою є Росія. Як вирішувати цю проблему на довгу перспективу: це 360 градусів. Це конвенційні озброєння, ППО , кіберзахист, боротьба з дезінформацією", – сказав Каріньш.Щодо контрнаступу українських військ глава МЗС Латвії зазначив, що "це питання очікувань"."Якщо було очікування, що контрнаступ буде швидким і трапиться за ніч, то цього не було. Але якщо ми глянемо на реальні цифри, побачимо, скільки військової техніки та живої сили росіян знищується кожен день", – наголосив латвійський міністр.Рада Україна-НАТОНагадаємо, Рада Україна-НАТО була створена за підсумками саміту НАТО у Вільнюсі у липні 2023 року. Перша зустріч міністрів закордонних справ Ради НАТО – Україна проходить 28-29 листопада. У ній також візьме участь державний секретар США Ентоні Блінкен.Як заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, глави МЗС країн НАТО на зустрічі 28-29 листопада дадуть рекомендації Україні щодо проведення реформ для вступу до Альянсу.Сьогодні перед засіданням у Брюсселі Столтенберг закликав союзників продовжувати підтримку України. Оскільки чим сильнішою вона буде на полі бою, тим кращою буде її позиція.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.