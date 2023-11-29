Сьогодні, 29 листопада, в Україну прийде черговий циклон Oliver, правда із серії південних. Хоча від півдня в нього тільки назва, бо в Україні знову не на жарт захурделить.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook."У більшості областей ускладнення погодних умов – сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу та дощі. Вітер знову передбачається сильним, із штормовими поривами до 15-22 м/с", – розповіла вона.Правда, за її словами, попри морозну ніч, вдень потепліє до +2…+6 градусів, лише на заході буде вдень холодніше, 0…-4 градуси. А у південній частині України навіть +7….+14 градусів.Погода у Києві"Київ також потрапить у сферу впливу південного циклону", – зазначила синоптик, додавши, що вітер в столиці знову очікується сильним, із штормовими поривами, хоча вдень потепліє до +2 градусів.Коли циклон відступить?При цьому Діденко заспокоїла - вже 30 листопада негода відступить, навіть можлива сонячна погода - буде морозно вночі, вдень близько 0 градусів.Це підтверджує попередні прогнози синоптиків, за якими в Україні найближчими днями знову очікується дощ та сніг. Потім встановиться морозна погода. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.