М’яке і комфортне гоління – що це означає для сучасної людини? Насамперед – це зручний в експлуатації станок, гострі леза і, звісно ж, відсутність будь-якого подразнення. Правильно голитися нескладно, але потрібен певний досвід! Слід навчитися голитися правильно, тобто підготувати шкіру. І під час, і після гоління варто використовувати відповідні чоловічі засоби для гоління. Від них залежить якість гоління, і якщо все виконано поетапно, крім гладко поголеного обличчя, ви отримаєте ще купу задоволення від самого процесу.

Підготовка шкіри до гоління

«Добре намилилися, наполовину поголилися» – так говорили перукарі старого гарту, до яких регулярно щоранку приходили наші діди і батьки. Як виявляється, в цих словах насправді міститься секрет гладкої шкіри, який багатьом сучасним чоловікам здається недосяжним. Важко очікувати чудес, якщо позбутися волосся на обличчі швидко, використовуючи невідповідний продукт, аксесуари і методи, а головне, не підготувавши належним чином шкіру обличчя до обробки гострим лезом бритви. До гоління слід ставитися як до ритуалу. Ось що слід пам’ятати, щоб забезпечити комфортне гоління:

Перш ніж приступити до видалення волосся, зволожте шкіру, щоб значно знизити ризик подразнення і порізів.

Рекомендується голитися відразу після виходу з душу. Використовуйте гель для вмивання або скраб для обличчя, щоб позбутися накопичених забруднень, шкірного сала й омертвілої шкіри. Ретельно очищена шкіра готова до комфортного гоління.

Виберіть відповідну бритву – тут велику роль відіграє знання особливостей шкіри, твердості волосся на обличчі, текстури шкіри, бажаного способу гоління. Взагалі кажучи, чоловікам з більш жорсткою бородою і більш чутливою шкірою зазвичай підійде традиційна бритва з кількома лезами. Електробритви зручні й потребують менше підготовки перед голінням. Їх використання підходить для чутливої шкіри, оскільки вони знижують ризик запалення і появи порізів. Однак для деяких типів волосся електробритви не підходять, оскільки вони залишають обличчя нерівномірно поголеним. В такому випадку рекомендується використовувати станок зі змінними лезами.

Слід пам’ятати, що не можна голитися тупими бритвами, лезо яких одноразове. Найчастіше вони є причиною подразнень шкіри.

Техніка правильного гоління шкіри

Незалежно від типу бороди, існує кілька незаперечних технік, яких повинен дотримуватися кожен чоловік, що голиться.

Подивіться, як росте волосся, і виберіть одну з насадок для гоління, перелічених нижче. Цілком можливо, що ріст іде в різних напрямках, тому вам потрібно адаптуватися до ситуації. Рекомендується спробувати різні техніки, щоб знайти ту, яка найкраще відповідає вашим потребам:

WTG – у напрямку росту волосся;

XTG (поперек волосся) – перпендикулярно напрямку росту (від вуха до носа або навпаки);

ATG (проти росту волосся) – у протилежному напрямку росту.

Не чиніть тиску на аксесуари, які ви використовуєте. Не забувайте промивати бритву кожні поголені 1-2 см. Це буде забезпечувати ефективний вплив лез на будь-яку ділянку шкіри. Не робіть різких рухів між ділянками, які голите. Наприклад, не рекомендується швидко переміщатися від щоки до щелепи або шиї. Використовуйте помазок для гоління. По-перше, він допомагає підняти волоски, і процедура їх гоління стає легшою. Крім того, він утворює рясну кремоподібну піну і допомагає рівномірно нанести її на шкіру. Нарешті, помазок допомагає видалити змертвілі клітини шкіри (відлущування), що знижує ймовірність травм, а шкіра має гладенький і здоровий вигляд.

Догляд за шкірою після гоління

Після гоління нанесіть на шкіру обличчя відповідні косметичні засоби, які забезпечать повноцінний догляд. Так само, як існує широкий вибір косметики для гоління, є з чого вибрати і косметику після гоління. Найпопулярнішими є: бальзам, крем, олія, лосьйон після гоління. По-перше, найкраще використовувати засіб після гоління, який має антибактеріальні та дезінфікуючі властивості. Тоді виберіть крем або бальзам, який не тільки чинить заспокійливу і регенерувальну дію на шкіру, а й також надає зволожувальну та живильну вплив. Завдяки їм ваше обличчя матиме свіжий і привабливий вигляд.