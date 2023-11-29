Польща направить своїх військових до Фінляндії для допомоги в охороні кордону з Росією.Про це заявив голова польського Бюро національної безпеки Яцек Сівера, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter ."Існує офіційне прохання від союзників про підтримку перед гібридним нападом на фінський кордон. Польща має намір позитивно відповісти на прохання нашого союзника по НАТО і партнера ЄС. Група військових радників надасть на місцях знання з питань безпеки кордонів, у тому числі в оперативному плані", – зазначив Сівера.За його словами, домовленості про відправку польських військових радників до Фінляндії було досягнуто під час зустрічі фінського президента Саулі Ніїністе з президентом Польщі Анджеєм Дудою.Глава Бюро національної безпеки також підкреслив, що фінська влада найближчим часом надішле Польщі офіційний запит, в якому буде зазначено, яка саме допомога їм потрібна. Після цього стане зрозуміла точна кількість представників польської армії, які допомагатимуть Фінляндії охороняти кордон країни з РФ.Закриття фінського кордону із РФФінляндія почала блокувати в’їзд із території Росії через наплив нелегальних мігрантів. Так, фінська прикордонна служба заборонила в’їзд людям, які їдуть велосипедом через пункти пропуску на кордоні з РФ.Раніше фінським прикордонникам довелося задіяти сльозогінний газ, коли емігранти намагалися незаконно потрапити до таборів із Росії.На кордоні Фінляндії та Росії з 18 листопада закрили чотири КПП, а 22 листопада фінський уряд вирішив закрити майже всі прикордонні переходи. Зараз працює лише один КПП – у Лапландії.Учора стало відомо, що Фінляндія вирішила закрити усі прикордонні переходи на кордоні з Росією. Рішення про закриття східного кордону набуде чинності у четвер о 00:00 та діятиме до 13 грудня.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.