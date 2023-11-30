У день Святого Миколая можна порадувати дітей чимось смачним. Можна приготувати смачне та ароматне печиво, яке точно сподобається малечі.Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал “Готувати просто”.Що знадобитьсяДітям дуже подобається поєднання білого та темного тіста. Тому таке печиво стане ідеальним до Дня Святого Миколая.Для приготування, заздалегідь підготуйте: яйце куряче – 1 шт. сіль – 1/4 ч.л цукор – 90 г молоко – 50 г вершкове масло – 50 г олія соняшникова – 30 г борошно пшеничне – 230 г розпушувач – 6 г ванілін – до свого смаку какао – 10 гПростий рецепт приготуванняСпочатку потрібно вбити в миску яйце, додати дрібку солі, цукор та перемішати вінчиком.Після цього потрібно влити молоко, розтоплене масло та олію. Все перемішайте до однорідності.Далі додайте просіяне борошно та розпушувач, повільно вимішайте лопаткою до однорідності. Розділіть тісто навпіл.Зокрема, до однієї з частин додайте какао, а до іншої - ложку борошна.Сформуйте печиво так, як показано на фото. В кінці викладіть його на деко, застелене пергаментним папером, та запікайте при температурі 160 °C 20 хвилин.

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