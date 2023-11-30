Вже кілька років між дієтологами виникають спори, чи потрібно їсти суп. А ви знали, що перші страви – це ідеальна їжа взимку.Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис у Facebook дієтолога Оксани Скиталінської.Чому взимку необхідно їсти супЕксперт наголосила, що суп – це ідеальна зимова їжа.Якщо суп овочевий, кладіть побільше овочів, щоб суп був густим, овочі варіть до ледь хрусткого стану."Овочеві супи багаті калієм, який корисний для серця і запобігає набрякам", – написала дієтолог.Щоб суп був повноцінною збалансованою стравою, додавайте білковий компонент - квасолю або зелений горошок, сочевицю, або гриби.Можна також варити супи на нежирному м’ясі чи риби, тоді білка в такому супі буде значно більше, він надовго даватиме відчуття ситості."А ще овочевий суп на слабкому нежирному бульйоні містить глутамінову кислоту, яка дає відчуття задоволення та спокою, корисна для шлунка і кишечника, сприяє його загоєнню при запаленнях і протидіє алергії", – запевнила експерт.Загальні правила харчування взимку Їжте і пийте тепле – це зігріє вас зсередини Обов’язково снідайте Не виходьте з дому голодним Пийте багато теплої водиРаніше дієтолог розказала, як харчуватися взимку, щоб зберегти здоров’я.Також ми розповідали 12 причин знизити кількість цукру у раціоні прямо зараз.