На території Росії частішають збої в роботі залізниці через диверсії. Їх влаштовують партизани за підтримки українських розвідників.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР."Серйозні ускладнення логістики через затримку поїздів на території в РФ спричинені виведенням з ладу залізничних релейних шаф", – йдеться в повідомленні.Як зазначають в ГУР, тільки в останні дні листопада на важливих ділянках російської залізниці у Московській області згоріли два об’єкти: релейна шафа поблизу населеного пункту Лазєнкі Новопєрєдєлкінского району; релейна шафа поблизу населеного пункту Артєм’єво міського округу Домодєдово. "Внаслідок спеціального заходу, реалізованого спільно з рухом опору, рух поїздів на вказаних ділянках було паралізовано", – додали розвідники. Диверсії у РосіїПро те, що в Росії збільшилася кількість диверсій, повідомлялося ще в травні. Причому найпоширенішею з них були саме підпали релейних шаф на залізницях. З початку року за даними на травень 2023 року вже було відомо про 36 таких випадків.За даними на кінець жовтня в тимчасово окупованому Криму російські загарбники навіть посилили захист залізничних поїздів. Причиною цього стали якраз постійні диверсії на залізничних об’єктах.Додамо, вночі 30 листопада стався вибух на Байкало-Амурській магістралі в Бурятії. Це була вдала операція СБУ, яка паралізувала єдиний серйозний шлях залізничного сполучення між РФ та Китаєм.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.