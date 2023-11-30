Ізраїль та ХАМАС домовилися про продовження режиму перемир’я для обміну полоненими.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel."У світлі зусиль посередників щодо продовження процесу звільнення заручників та за дотримання умов угоди припинення вогню буде продовжено", – йдеться у короткій заяві армії Ізраїлю.У ХАМАС заявили, що перемир’я продовжено начебто на один день. Зазначимо, що початкові домовленості щодо режиму припинення вогню закінчувалися сьогодні вранці, 30 листопада.У рамках угоди ХАМАС має звільняти щонайменше 10 заручників у кожний додатковий день режиму перемир’я.Ізраїль, своєю чергою, зобов’язується звільняти щонайменше 30 палестинських ув’язнених на кожні 10 ізраїльських заручників.Перемир’я між Ізраїлем та ХАМАСНагадаємо, перемир’я між Ізраїлем та бойовиками ХАМАС розпочалося 24 листопада. На той момент сторони конфлікту домовилися про припинення вогню на чотири дні.Після цього Ізраїль та ХАМАС вирішили продовжити перемир’я ще на два дні за умови, що бойовики звільнять більше заручників.Учора, 29 листопада, повідомлялося, що Ізраїль обговорює з ХАМАС продовження режиму припинення вогню ще на два дні. Для цього бойовики мають виконати умови Тель-Авіва.При цьому прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху запевняв, що його країна продовжить бойові дії на території Сектору Газа після повернення заручників.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.