Погода в Україні 30 листопада буде майже без снігу. Але на дорогах очікується ожеледиця і налипання мокрого снігу.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.Погода в УкраїніЗа прогнозами синоптиків, сьогодні вдень мокрий сніг очікується лише на заході нашої країни. А саме у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях.Синоптики попереджають, що місцями прогнозується налипання мокрого снігу. На дорогах західних, північних, більшості центральних регіонів та Харківської області ожеледиця.Вітер західний, південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.Температура повітря вдень по Україні від -3 до +2 градусів, на півдні до +6. Вночі стовпчики термометрів покажуть -3 -8 градусів, а у південно-східній частині близько нуля. Погода у КиєвіУ столиці сьогодні без опадів, але на дорогах слизько. Синоптики попереджають про ожеледицю. Вітер південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.У Києві вдень температура повітря буде близько нуля, а вночі -4 -6 градусів. Негода в УкраїніНагадаємо, 26 листопада Одеську область, а наступного дня й інші південні, центральні та північні регіони накрила негода, яка призвела до знеструмлення тисяч населених пунктів.Через негоду школярі у частині областей навчалися дистанційно, а поліція фіксувала рекордну кількість ДТП.За даними МВС, внаслідок негоди в Україні загинули 12 осіб. Ще 23 людини отримали поранення, серед них двоє людей. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.