Російські пропагандистські ЗМІ показали знімки з Північномуйського тунелю у Бурятії, який підірвала Служба безпеки України вночі 30 листопада.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський пропагандистський ресурс Baza.На фото видно в’їзд у тунель та вид на нього зсередини.Російські пропагандисти заявляють, що "причиною пожежі вантажного поїзда стало замикання кабельної мережі".

Фото: Північномуйський тунель після підриву (t.me/bazabazon)Що передувалоЯк розповіли РБК-Україна власні джерела, сьогодні вночі стався вибух на Байкало-Амурській магістралі, а саме в Північномуйському тунелі ім. Бессолова, який знаходиться в Бурятії."Фактично це єдиний серйозний шлях залізничного сполучення між РФ та Китаєм. І наразі цей шлях, який Росія використовує у тому числі й для військових постачання, паралізовано", – повідомили співрозмовники.Як зазначають наші джерела, підрив – чергова успішна спецоперація СБУ, хоча в спецслужбі це офіційно не коментують.За нашими даними, під час руху вантажного поїзда спрацювали 4 вибухових пристрої. Зараз на місці працює ФСБ, залізничники безуспішно намагаються мінімізувати наслідки спецоперації.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.