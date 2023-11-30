Сполучені Штати закликають Іран припинити “безвідповідальні та непрофесійні” польоти своїх безпілотників поблизу американських військових кораблів.Про це заявив командувач Центрального командування ВМС США віце-адмірал Бред Купер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ВМС США."Іранські безпілотні літаки здійснили небезпечні та непрофесійні дії біля авіаносця USS Dwight Eisenhower у міжнародних водах 28 листопада", – йдеться у заяві Купера.За його словами, авіаносна ударна група проводила звичайні польоти у міжнародних водах Аравійської затоки, коли виявила безпілотний літальний апарат на відстані 1370 метрів. Візуально БПЛА було ідентифіковано як іранську."Ці дії Ірану порушили заходи безпеки, викладені в міжнародних документах, які наказують пілотованим та безпілотним літакам залишатися на відстані понад 10 морських миль від авіаносця для забезпечення безпеки польотів військової та цивільної авіації", – додав він.Купер також заявив, що небезпечна, непрофесійна та безвідповідальна поведінка Ірану ставить під загрозу життя громадян США та країн-партнерів, і має бути негайно припинено."Військово-морські сили США зберігають пильність і продовжуватимуть літати, плавати і діяти скрізь, де дозволяє міжнародне право, одночасно сприяючи регіональній морській безпеці", – наголосив командувач Центрального командування ВМС США.Інциденти з безпілотниками на Близькому СходіНагадаємо, що американський есмінець у Червоному морі збив безпілотник, який, ймовірно, летів з Ємену в напрямку Ізраїлю.Інцидент із безпілотником стався на тлі "стану готовності" Вашингтона до можливих активних дій угруповань, які підтримуються Іраном, на Близькому Сході, під час воєнної операції Ізраїлю проти бойовиків організації ХАМАС у Секторі Газа.Крім того, у жовтні американський військовий корабель перехопив крилаті ракети та кілька безпілотників, запущених хуситами з Ємену у бік Ізраїлю.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.