Українські біженці в Естонії стали частіше скаржитися на роботодавців. У цьому році кількість трудових спорів від українців зросла удвічі, повідомили в естонській Інспекції праці.На користь українців цього року стягнули понад 320 тисяч євро, повідомляє РБК-Україна з посиланням на err.ee.У цьому році до Інспекції праці в Естонії поступило 146 трудових спорів від працівників українського походження. 126 з них були вирішені на користь українців – стягнули 320 926 євро. Це 61% від сум, які вимагали українці."Порівняно з минулим роком кількість трудових спорів за участю українців подвоїлася. Якщо у 2022 році було лише 70 трудових спорів, які стосувалися українських біженців, то цього року вже надійшло 146 трудових спорів за участю українців", – гендиректор Інспекції праці Кайре Саареп.Більшість звернень стосувалися невиплаченої зарплати чи інших фінансових претензій та компенсацій.За словами чиновниці, деякі роботодавці зловживають необізнаністю біженців. Українці і самі можуть приймати неправильні рішення через незнання правил."Сумно, що українці приїжджають до Естонії, вірять слову роботодавця і згодом залишаються без зарплати. Вони також не завжди знають, як шукати допомогу. Буває, отримують погану юридичну консультацію і втрачають через це гроші. Мабуть, найпроблемніше, що люди довіряють своїм роботодавцям і тому погоджуються працювати без договору та отримувати зарплату готівкою", – пояснила керівник Інспекції праці.Нагадаємо, ми писали, що в Естонії відкрили першу україномовну радіостанцію. Платформа сприятиме інтеграції українців у естонське суспільство.Тим часом в Естонії з літа суттєво зменшилася кількість українців, які приїжджають просити прихисток. Пункти тимчасового розміщення закриваються через відсутність людей.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.