Великобританія допоможе Туреччині переконати Німеччину щодо продажу 40 винищувачів Eurofighter Typhoon.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TRT Haber.Джерела видання зазначають, що питання купівлею Анакрою літаків Eurofighter було обговорено під час зустрічі міністра національної оборони Туреччини Яшара Гюлера з його британським колегою. За їх даними, британці запевнили главу Міноборони східної країни, що допоможуть переконати німців у продажу літаків. Туреччина має намір закупити 40 винищувачів Typhoon останньої версії – 20 на першому етапі і ще 20 пізніше.Раніше Гулар повідомляв, що Туреччина вирішує питання закупівель Eurofighter Typhoon через Англію.У відомстві також зазначали, що ці Typhoon є єдиними літаками на яких зосередився Стамбул, оскільки процес закупівель і модернізації F16 триває.Намагання Туреччини купити TyphoonВарто зазначити, що 16 листопада Bloomberg повідомив, що канцлер Німеччини Олаф Шольц швидше за все заблокує запит турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана на купівлю винищувачів Eurofighter Typhoon через дипломатичну напруженість між союзниками в НАТО.Стверджується, що напруженість виникла через купівлею Стамбулом систем ППО у Росії, її військову кампанію проти курдських сил в Сирії й затримку з ратифікацією членства Швеції в НАТО.Згодом очільник міноборони Туреччини заявив про спробу домовитись про купівлю винищувачів у Німеччини через Іспанію та Великобританію.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.