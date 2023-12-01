Спалювання викопного палива має бути повністю припинено, а скорочення його використання недостатньо, щоб зупинити глобальне потепління.Про це заявили генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters."Ми не можемо врятувати планету, що горить, за допомогою пожежного шланга з викопного палива", – заявив Гутерріш у своєму виступі на саміті COP28 у Дубаї.За його словами, мета обмежити підвищення світової температури рівнем 1,5 градуса можна досягти лише в тому випадку, якщо зрештою припинити спалювати все викопне паливо. "Не скорочувати. Не зменшувати", – сказав він.Він закликав компанії, які працюють на викопному паливі, інвестувати в перехід до відновлюваних джерел енергії та порадив урядам допомогти, форсувавши цей перехід, у тому числі за рахунок використання непередбачених податків на прибуток галузі."Я закликаю уряди допомогти промисловості зробити правильний вибір – шляхом регулювання, ухвалення законів, встановлення справедливої ціни на викиди вуглецю, припинення субсидій на викопне паливо та прийняття податку на непередбачений прибуток", – сказав Гутерріш.