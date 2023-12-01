Неподалік селища Гоща в Рівненській області поліцейські побачили розгубленого пса породи хаскі. На ньому був ошийник і частина ланцюга, на якому, вочевидь, тримали собаку. Щоб тварина не залишалася сама на морозі, правоохоронці прихистили його.РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис на сторінці Національної поліції України у Facebook розповідає, чим закінчилася ця історія порятунку.Поліціянти забрали собаку у відділення й взялися розшукувати його власників, а ще зігріти й нагодувати. Оголошення про розшук господарів розмістили у всіх можливих засобах масової інформації, але майже за тиждень ніхто так і не відгукнувся.Проте тварині знайшли нового господаря за допомогою волонтерів.До поліцейських звернувся костопільчанин. Тільки-но чоловік побачив оголошення про хаскі сказав, що готовий забрати собаку, якщо не знайдуться господарі. У нього вже є домашній улюбленець такої ж породи. Зрештою кінологи доставили чотирилапу із Гощі до Костополя.Тепер грайлива та лагідна Луна познайомилася із новою родиною, зокрема із псом Томом, і живе в хороших руках. До речі, таке ім’я дав собаці новий власник. Раніше ми розповідали про вівчарку Карбон, яка потрапила до Книги рекордів Гіннеса.Читайте також, як колишній “регіонал” вигулює двох алабаїв без повідця, тримаючи в страху весь район.