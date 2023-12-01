1 грудня 2023 року православна церква в Україні вшановує пам’ять святого пророка Наума.Про те, що можна і категорично не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.Традиції на 1 грудняНаші предки вважали святого Наума покровителем наук та грамоти. Навіть була така приказка: "Наум наставляє на розум". Цього дня традиційно зверталися до святого за важливою порадою та вирішенням складної ситуації.Цього дня вся родина вирушала до церкви на богослужіння. Діти та батьки в молитвах питали дозволу на навчання, а після цього готувалися до зустрічі з учителем: юнак відбивав вчителю три земні поклони (з них надалі починаються всі заняття), а у відповідь отримував три символічні удари батогом.Після першого уроку вчитель отримував у дарунок коровай і вишитий рушник. Цього дня прийнято було як оплату наставникові подавати продукти.Головні прикмети цього дня На Наума уважно спостерігали за природою. Так, якщо вітер віяв з півночі або змінював свій напрямок з південного на західний, то говорили, що незабаром грянуть морози. На нічному небі зірки переливаються – незабаром завірюха закрутить. Якщо у Наумів день собаки глухо гавкати почали, варто чекати снігопаду. Зоряне небо прикмета, що наступного дня вдарить лютий мороз. Якщо ворони почали каркати – чекай хуртовини.Що заборонено робити цього дняНе варто їсти під час читання. Так можна з’їсти всі знання. З цієї ж причини не можна залишати книгу відкритою, тому що вся інформація з голови вивітриться.Не рекомендується дивитися у дзеркало під час підписання важливих документів. Інакше домовленості виявляться порожніми. Краще не виходити з дому після заходу сонця. Вірили, що тим часом вулицями розгулює погань. Якщо даєте милостиню жебраку, не дивіться йому у вічі.Хто святкує імениниСьогодні привітайте з Днем ангела Анастасію, Дмитра, Наума, Порфирія та Філарета. Читайте також, які свята та пам’ятні дати будуть у листопаді 2023 року.До речі, з’явився церковний календар на 2024 рік.