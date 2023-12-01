Кремль “стурбований” негативним впливом провалів на війні в Україні на результати президентських виборів РФ у 2024 році.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).Зокрема, у президентській кампанії Путін хоче зосередити увагу на внутрішніх справах РФ та критиці Заходу.Окрім того, російські посадовці хочуть посилити цензурування в країні. Вони пояснюють це тим, що росіяни, які виїхали з країни, почали спроби дискредитувати майбутні російські президентські вибори.Російська влада також намагалася консолідувати контроль над російським інформаційним простором і посилила заходи щодо заохочення самоцензури. Також на вибори можуть впливати родичі мобілізованих. У РФ збільшилась кількість скарг та закликів про допомогу мобілізованим, незважаючи на спроби Росії цензурувати їх.Вибори президента в РосіїЩе в серпні поточного року прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Путіна переоберуть на наступний термін з результатом понад 90% голосів.Як стверджувало Reuters, диктатор вирішив балотуватися на березневих президентських виборах, які дозволять йому залишатись при владі як мінімум до 2030 року.А пізніше з’явилась інформація, що Путін затвердив поправки до закону про вибори президента, які ускладнять стеження за фальсифікаціями.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.