Повітряну тривогу оголосили у Києві у п’ятницю, 1 грудня. Є загроза ракетного удару.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили.Окрім цього тривогу було оголошено у Чернігівській, Полтавській та Сумській областях."Київська область та Київ – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!" – пишуть повітряники.Військові закликають жителів перейти в укриття та бомбосховища.

Фото: повітряна тривога 1 грудняАтака РФ по Україні 30 листопадаМинулої ночі російські війська атакували територію України зенітними керованими ракетами С-300 та дронами-камікадзе.Загалом сили ППО знищили 14 ударних БПЛА. Протиповітряна оборона працювала у південних, східних та центральних регіонах.Однак є і влучання. Окупанти завдали удару по Донецькій області вісьмома зенітними керованими ракетами С-300. Внаслідок атаки багато поранених, в тому числі діти, під завалами ще можуть бути люди.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.