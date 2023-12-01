У російських дронах, які країна агресор запускає по території України, було знайдено SIM-карту українського оператора.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW) та “Київстар” у “Twitter”.За попередніми даними, РФ використовує SIM-карти оператора "Київстар".Це нібито дозволяє росіянам використовувати мобільну мережу оператора для відстеження місцезнаходження безпілотника, а також для зміни траєкторії його польоту.

Фото: безпілотник з SIM-картою (twitter.com/mil_in_ua)У самій компанії також відреагували на поширену інформацію. Там заявили, що вже співпрацюють з правоохоронними органами для того, щоб "унеможливити повторення ситуації в майбутньому".

Фото: скріншот (twitter.com/TwiyKyivstar)Варто зауважити, що це вже не перший випадок, коли РФ використовує українських операторів. Зокрема раніше "Київстар" заявляв про те, що користувачі отримали SMS-розсилку з закликами до державної зради.Атака РФ по Україні 30 листопадаМинулої ночі російські війська атакували територію України зенітними керованими ракетами С-300 та дронами-камікадзе.Загалом сили ППО знищили 14 ударних БПЛА. Протиповітряна оборона працювала у південних, східних та центральних регіонах.Однак є і влучання. Окупанти завдали удару по Донецькій області вісьмома зенітними керованими ракетами С-300. Внаслідок атаки багато поранених, в тому числі діти, під завалами ще можуть бути люди.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.