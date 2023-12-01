Найближчими днями в Україні прогнозується ймовірність сходу лавин одразу у двох областях – на Прикарпатті та Закарпатті. Українців просять утриматись від походів у гори.Детальніше – у матеріалі РБК-Україна.Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: ДСНС України, Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост."1-3 грудня на високогiр’ї Iвано-Франкiвської області та східної частини Закарпатської області зберігатиметься значна снiголавинна небезпека (3 рiвень)", – йдеться в повідомленні ДСНС України.Погода у КарпатахКрім того, на горі Піп Іван Чорногірський наразі слабка видимість - до 30 метрів. "Станом на 08:20, 01.12.2023 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість до 30 м, вітер південний 4-5 м/с, температура повітря -4°С", – розповіли про погоду в горах у Чорногірському гірському пошуково-рятувальному пості.При цьому, як раніше повідомляло РБК-Україна, в Україні 1 грудня очікується черговий циклон, який принесе із собою значні опади у вигляді снігу та дощу. Але подекуди температура повітря прогріється до +13.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.