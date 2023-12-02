Планування свого бюджету дозволяє уникнути зайвих витрат та правильно розподілити гроші між усіма обов’язковими позиціями – оплатою за комунальні та навчання, витрати на продукти, одяг та ліки.Про те, як правильно планувати свій бюджет, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію банку Власний рахунок в Instagram.Визначте свої пріоритетиСкладіть список із пунктів, які обов’язкові для виконання. Туди можуть увійти: витрати на зимовий одяг, новорічні подарунки, донати на ЗСУ та заощадження на якусь річ. Добре подумайте, що для вас зараз найважливіше.Порахуйте свій дохідПорахуйте, який дохід у вас має бути у поточному місяці. Можливо чи отримаєте додаткові гроші за продаж речей, які вже вам непотрібні. Або ж навпаки, можливо вам цього місяця потрібно закрити кредит чи віддати борг, тож треба точно знати, на яку суму ви можете розраховувати.Заплануйте суми витратПридивіться до товарів, які плануєте купити і запишіть суми, які вам доведеться заплатити. Це дасть чітку картину вашого фінансового плану та убезпечить від імпульсивних покупок.

Складіть для себе таку табличку, щоб полегшити формування бюджету (фото: instagram/bvr_ukraine)Стежте за витратамиВарто відстежувати скільки грошей і на які товари та послуги ви щомісяця витрачаєте гроші. Така аналітика може підштовхнути вас переглянути деякі позиції витрат. Також варто стежити за різноманітними акціями та знижками, аби могти зекономити. У тому числі користуйтесь програмами повернення кешбеку за покупки від свого банку.Раніше ми писали про те, яка антикризова стратегія допоможе зберегти гроші.Читайте також про те, як повертати до 10% кешбеку за покупки.