Будущее Украины и каждого украинца в неравнодушии и совместной помощи Вооруженным Силам Украины, это в очередной раз доказывает своими действиями Украинский предприниматель и благотворитель, основатель ФК «Рух» Григорий Козловский, который передал украинским артиллеристам почти три десятка дронов различного типа и грузовой автомобиль с краном-манипулятором с ремонтным комплектом и необходимым снаряжением. Такую важную помощь получили бойцы 45-й ОАБр.

Воины 45-й отдельной артиллерийской бригады получили:

17 дронов-камикадзе

10 дронов дартс

грузовой автомобиль с краном-манипулятором с ремонтным комплектом и необходимым снаряжением

Начальник службы обеспечения и эксплуатации военной техники 45-й ОАБр Александр Романцев рассказал, что это очень важная техника для артиллеристов, ведь она необходима для того, чтобы иметь «глаза» в небе. Военный отметил, что благодаря дронам проводится разведка и доразведка и корректируется огонь по вражеским целям, а также можно увидеть результат работы.

«Сегодня каждый может сделать вклад в помощь украинским военным. Неважно, большая или малая ваша помощь, она будет ценной. Ведь помогая украинским военным, мы помогаем защитить себя от российской агрессии, помогаем защитить нашу собственную свободу и человеческое достоинство. Военные играют ключевую роль в нашей безопасности, благодаря им мы можем дальше спокойно спать, работать, обнимать родных. Поэтому их поддержка важна для всех нас, ведь помогая им мы приближаем нашу общую Победу!» – отметил Григорий Козловский.

Военные рассказали, в чем заключается задача предоставленной меценатом техники на фронте. Они отметили, что данный грузовой автомобиль может заехать куда угодно и перевезти любой груз, кроме того может перегрузить технику и снаряжение на другие автомобили, как бытовые вещи и продукты питания, так и боекомплекты. Еще одним преимуществом манипулятора является его компактность, что делает его менее уязвимым для врага.

Григорий Козловский, Юлия Думанская и ФК «Рух» с первых дней украинской агрессии оказывают поддержку нашим воинам, так на фронт отправилось оборудование для балансировки колес, шиномонтаж, компрессоры, аккумуляторы для зарядки, инструменты, отбойные молотки и другое. То есть те вещи, которые сейчас необходимы на передовой для украинских военных.

Позже 45-ка получила от львовского мецената Григория Козловского зимние шины к грузовым автомобилям, сверлильный станок, оборудование верхолаза и гидравлический пресс.

Григорий Козловский и ФК «Рух» отметили, что футбольная семья продолжит регулярно поддерживать украинских военных и оперативно реагировать на их запросы.