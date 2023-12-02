Штормове попередження оголосили на заході України 2 грудня. Через негоду знеструмлені майже 500 населених пунктів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр та Міненерго.Синоптики зазначають, що сьогодні у західних областях значний сніг та дощ. Очікується також ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.Через негоду в Україні оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки. Міністерство енергетики повідомляє, що через сніг та вітер без світла 497 населених пунктів. Найбільше знеструмлених населених пунктів у таких областях: Львівській – 305; Івано-Франківській – 72; Тернопільській – 67; Хмельницькій – 50.Аварійно-відновлювальні бригади працюють у посиленому режимі.Погода в УкраїніСьогодні атмосферний фронт накриє частину України, тому опади очікуються на заході, півночі, у Харківській та Полтавській областях. Крім того, Київ накриє сильний туман. Видимість знизиться до 200-500 метрів.Також відомо, що через негоду та знеструмлення низка потягів курсують з затримками.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.