Сьогодні, 2 грудня, атмосферний фронт визначатиме погоду в багатьох областях України. Вдень температура повітря максимально підніметься до +16 градусів, хоча і буде дуже контрастною в залежності від регіону.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.Зокрема, за словами синоптика, вдень атмосферний фронт "підтягнеться" північніше і тому опади очікуються лише на заході, півночі, в Харківській та Полтавській областях."На решті території України завтра опадів вдень не передбачається", – констатувала вона.При цьому, температура повітря буде сьогодні дуже контрастною: від -3 градусів на півночі, до +14…+16 градусів на півдні."У центральній частині +1…+7 градусів, на сході +4…+9, лише на Харківщині близько 0, на півдні +10….+16 градусів", – конкретизувала синоптик.У Києві очікується сніг, мокрий сніг, вдень можливий льодяний дощ. На дорогах буде складна ситуація – налипання мокрого снігу, ожеледиця. Вдень близько 0.Погода завтра в УкраїніУ неділю, 3 грудня, дуже тепло буде на півдні, сході, в Дніпропетровській та Полтавській областях, до +10….+15 градусів.У більшості центральних областей +2…+8 градусів. У західних та північних областях температура повітря коливатиметься близько 0. Вітер 3 грудня посилиться до штормових поривів, до 15-20 м/с. Детальніше про погоду в неділю, 3 грудня – у матеріалі РБК-Україна.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.