Російська військова промисловість прагне ліквідувати відставання від України у розробці надводних дронів-камікадзе.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.Як зазначається у зведенні, 27 листопада 2023 року Михайло Даниленко, голова російської фірми КМЗ, оголосив, що їхні дрони пройдуть випробування на війні з Україною з метою налагодити серійне виробництво у 2024 році.За даними британської розвідки, КМЗ раніше виробляв низку безпілотників, але в останні місяці вони почали просувати свої можливості дронів-камікадзе. Даниленко повідомив, що човен може нести боєприпаси масою до 600 кг."Військово-морські сили використовували дрони з часів Другої світової війни. Однак сучасні типи кораблів, що нагадують швидкісні катери, начинені вибухівкою, в руках українських сил стали ключовим потенціалом на морі після повномасштабного вторгнення Росії", – зазначають у Міноборони Британії.Українські дрониНагадаємо СБУ у липні 2023 року атакувала Кримський міст морськими дронами SeaBaby. Дронами під час атаки на міст керувала команда з Києва. Відстань до мосту складала понад 900 кілометрів.Відомство використовувало виключно свої сили та засоби для створення морського дрону. За словами голови СБУ Василя Малюка, технологією виготовлення SeaBaby також цікавляться західні партнери.Україна у 2023 році фактично прорвала блокаду та почала експорт з портів Великої Одеси. Як заявив президент Володимир Зеленський, Україна домовилася про отримання військових кораблів, щоб захистити судна "у зерновому коридорі" в Чорному морі.